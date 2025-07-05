Готовий вбивати: Дюбуа похизувався космічною формою перед реваншем із Усиком

Вже через два тижні відбудеться довгоочікуваний реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа у Лондоні. Наразі боксери роблять останні приготування у своїх підготовках до поєдинку.

Даніель Дюбуа регулярно переконує, що 19 липня візьме реванш в Олександра Усика. "Динаміт" хоче реабілітуватись за поразку, якої зазнав технічним нокаутом у 9-му раунді у серпні 2023-го року від українця, пише 24 Канал.

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Фізична форма Дюбуа

Також британський боксер вже декілька разів запевняв, що відправить Усика у нокаут.

У соцмережах "Динаміта" з'являється достатньо контенту напередодні реваншу. В одному із фото чудово видно, яку неймовірну фізичну форму Даніель набрав до майбутнього протистояння. Дюбуа готовий вбивати суперників.



Фізична форма Даніеля Дюбуа / Фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що Дюбуа переважає Усика за антропометричними даними. Даніель вищий за Олександра на 5 сантиметрів – 196 проти 191-го в Олександра. А от розмах рук в обох боксерів однаковий – 198 сантиметрів.

До слова, після поразки від Усика Дюбуа провів три переможні бої: із Джаррелом Міллером, Філіпом Хрговичем і Ентоні Джошуа. Напередодні реваншу Даніель здобув 22 перемоги у 24-х зустрічах (21 – нокаутом) при 2-х поразках. Другого фіаско Дюбуа завдав його земляк Джо Джойс.