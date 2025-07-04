Колишній британський боксер заявив, що третій поєдинок із Олександром Усиком запланований на 18 квітня 2026 року. У команді українського чемпіона вже відреагували на подібну заяву Тайсона Ф'юрі, інформує 24 Канал із посиланням на RTFight Com.

Оце так Російський промоутер побажав Усику провальної поразки нокаутом у реванші проти Дюбуа

Реакція команди Усика на слова про трилогію від Ф'юрі

Директор команди українця Сергій Лапін назвав найважливіший бій Усика станом на зараз.

Триразове абсолютне чемпіонство – зараз це головна мета Коли вона буде досягнута і все вщухне, ми будемо готові до наступного виклику,

– відповів Лапін.

Відзначимо, що Тайсон навіть назвав місце проведення третього бою. Мова йде про лондонський стадіон "Вемблі", де 19 липня поточного року Усик проведе свій реванш проти Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, що Усик та Ф'юрі провели два поєдинки у 2024-му році. Перший бій відбувся 18 травня минулого року, коли Олександр здобув перемогу за роздільним рішенням суддів: 114-113, 113-114 та 115-112. Ця звитяга дозволила українцю стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Реванш відбувся 21 грудня. Тут перевага Усика вже була відчутною – тріумф українця за одноголосним рішенням суддів (116-112 тричі). Обидва поєдинки відбулись у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Після цих звитяг український чемпіон світу довів свою безпрограшну серію вже до 23-х боїв поспіль (14 – нокаутом).