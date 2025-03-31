Усик чи Ф'юрі: чемпіон світу назвав боксера із найсильнішим ударом
- Даніель Дюбуа вважає, що в Олександра Усика сильніший удар, ніж у Тайсона Ф'юрі.
- Дюбуа зустрічався в офіційному бою лише з Усиком, якому поступився технічним нокаутом у серпні 2023 року.
- Дюбуа має 22 перемоги (21 нокаутом) та 2 поразки у професійній кар'єрі, включаючи поразку від Усика.
- Дюбуа претендує на реванш з Усиком, але його пріоритетним суперником залишається Джозеф Паркер.
Чемпіон світу IBF у хевівейті Даніель Дюбуа пригадав у своєму коментарі двох зіркових боксерів – Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. "Динаміт" порівняв силу удару обох бійців.
Даніель Дюбуа зробив ставку на непереможного українця. За словами британця, в Олександра Усика сильніший удар, аніж у Тайсона Ф'юрі, повідомляє 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.
Оце так Найкращі супертяжі в історії боксу: місця Усика та Кличків неприємно шокують
Зробив ставку на екссуперника
Цікаво, що Дюбуа зустрічався в офіційному бою лише із Усиком, якому поступився технічним нокаутом у дев'ятому раунді 26 серпня 2023-го року.
У кого сильніший удар, у Ф'юрі чи Усика? Я назву Олександра,
– відповів "Динаміт".
Натомість із Ф'юрі Дюбуа зустрічався лише у спарингах у рамках тренувальних таборів.
До слова. За спиною Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та 2 поразки (від Джо Джойса та Олександра Усика) у 24-х проведених боях у професіоналах.
Відзначимо, що Даніель претендує на реванш із Усиком, на кону якого стоятиме титул "абсолюта" хевівейту. Хоча британець розповідав, що пріоритетним його суперником для наступного бою є тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер, з яким у лютому 2025-го зірвалась їх очна битва.
Додамо, що Ф'юрі на початку поточного року вчергове попрощався із боксом на статистиці у 34 перемоги та 2 фіаско у 37-ми поєдинках. У першому бою проти Деонтея Вайлдера була зафіксована нічия. Водночас Усик переміг в усіх своїх 23-х двобоях на профі-рингу.