"Його кращі роки позаду": суперник Усика поділився неочікуваною думкою про українця
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBO, Даніель Дюбуа, висловився про поточну фізичну форму Олександра Усика. Українець є володарем титулів WBA, WBC та IBF.
Британський боксер зізнався, що не дивився останній поєдинок Усика проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена. Проте він вважає, що 39-річний чемпіон починає втрачати позиції, повідомляє 24 Канал.
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Що Дюбуа сказав про Усика?
За словами Дюбуа, його не зацікавив формат поєдинку боксера проти кікбоксера, оскільки він не сприймає такі протистояння серйозно.
Особисто я бій не дивився, просто дізнався результат наступного дня. Поєдинки боксера проти кікбоксера я не сприймаю надто серйозно. Але Усик виступив добре. Чи залишилися його найкращі роки позаду? Можливо. Я вважаю, що так. Він трохи намаявся, але здобув перемогу. Подивимося,
– заявив Дюбуа.
Нагадаємо! Усик та Дюбуа двічі зустрічалися у ринзі. В обох випадках перемогу святкував українець: у 2023 році він зупинив британця технічним нокаутом у 9-му раунді, а під час реваншу у 2025 році нокаутував суперника вже у 5-му раунді.
Хто такий Даніель Дюбуа?
У своєму останньому поєдинку, який відбувся 9 травня 2026 року в Манчестері, Дюбуа здобув перемогу над Фабіо Вордлі технічним нокаутом у 11-му раунді.
Наразі боксер відкрито заявляє, що його найбільша мета – провести третій бій проти Усика, відібрати його титули та стати абсолютним чемпіоном світу.
На професійному рингу Дюбуа провів 26 поєдинків: 23 перемоги (з них 22 нокаутом) та 3 поразки (одна від Джо Джойса та дві від Олександра Усика).
Завдяки потужному удару та агресивному стилю ведення бою його прозвали "Динаміт".