Дюбуа перерахував боксерів, які перевершили Усика: його вибір шокує
- Даніель Дюбуа розмістив Олександра Усика в категорію "Легенди" разом із собою та Джозефом Паркером, вважаючи шістьох боксерів кращими за нього.
- Після другої поразки від Усика, у тренерському штабі Дюбуа відбулись зміни, зокрема, прощання з тренером Кіраном Фаррелом та Дон Чарльзом.
- У категорію "GOAT" Дюбуа відніс Деонтея Вайлдера, Ентоні Джошуа, Джорджа Формана, Тайсона Ф'юрі, Леннокса Люїса та Мухаммеда Алі.
Колишній чемпіон світу за версією IBF у хевівейті Даніель Дюбуа взяв участь у боксерському опитуванні. Британцю запропонували розмістити боксерів у чотирьох по легендарності категоріях.
Чотири категорії: GOAT, легенда, великий та хороший боксер. Даніель Дюбуа здивував своїм вибором позиції для Олександра Усика, пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.
Хто кращий за Усика на думку Дюбуа?
На думку "Динаміта", аж шестеро боксерів переплюнули непереможного українця. Дюбуа поставив себе в один ряд із Усиком, якому вже двічі програв. Їх обох Даніель відправив у категорію "Легенди". Також туди потрапив обов'язковий претендент по лінії WBO
Натомість у найвищу категорію "GOAT" потрапили сучасні боксери у компанію легенд.
- GOAT: Деонтей Вайлдер, Ентоні Джошуа, Джордж Форман, Тайсон Ф'юрі, Леннокс Люїс та Мухаммед Алі.
- Легенда: Джозеф Паркер, Олександр Усик та Даніель Дюбуа.
- Великий: нікого
- Хороший: нікого
Нагадаємо, що 19 липня 2025 року Дюбуа вдруге програв Усику у реванші. Українець нокаутував британця у 5-му раунді на лондонському "Вемблі". Даніель не зміг стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, яке стояло на кону.
Що відомо про повернення Дюбуа у ринг?
- Наприкінці серпня 2025 року Дюбуа анонсував своє повернення у ринг, анонсуючи великі новини.
- Філіп Хргович вже встиг кинути виклик Дюбуа. Хорват прагне взяти реванш за поразку річної давнини.
- Після другої поразки від Усика у тренерському штабі Дюбуа відбулись великі зміни. Спершу стало відомо про прощання із Кіраном Фаррелом, який входив до тренерського штабу Чарльза..
- Згодом ще й стало відомо, що сам Дон Чарльз більше не працює з "Динамітом".