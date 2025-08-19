У понеділок, 18 серпня, з'явилась інформація про припинення співпраці між Даніелем Дюбуа та його тренером Доном Чарльзом. Британський боксер прокоментував слова журналіста Деклана Воррінгтона.

"Динаміт" підтвердив інформацію, що його дороги із Доном Чарльзом розійшлись. Даніель Дюбуа подякував наставнику за спільну роботу протягом останніх 18 місяців, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм британського боксера.

Чи підтвердив Дюбуа чутки про припинення співпраці із Чарльзом?

Британець пояснив, чому вирішив зробити тренерські ротації у своїй команді. Дюбуа анонсував нову структуру своєї команди, про яку незабаром усі дізнаються.

Я хочу скористатися цією миттю, щоб подякувати Дону Чарльзу та його команді за весь час, зусилля та наполегливу працю, які вони вклали в мене протягом останніх 18 місяців. Я щиро вдячний за все. Разом із тим, я відчуваю, що настав час для змін, нового підходу до наступного етапу моєї кар’єри, адже я рухаюся вперед, щоб стати дворазовим чемпіоном світу у надважкій вазі. Незабаром я зроблю додаткову заяву щодо нової структури моєї команди,

– написав Дюбуа.

Нагадаємо, що британський журналіст Деклан Воррінгтон повідомляв, що Дюбуа розпочав співпрацю із Тоні Сімсом, який привів Ентоні Джошуа до його першого титулу чемпіона.

Ще раніше Даніель попрощався із Кіраном Фаррелом, який входив до тренерського штабу Чарльза.

Що передувало звільненню Чарльза?