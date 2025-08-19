В понедельник, 18 августа, появилась информация о прекращении сотрудничества между Даниэлем Дюбуа и его тренером Доном Чарльзом. Британский боксер прокомментировал слова журналиста Деклана Уоррингтона.

"Динамит" подтвердил информацию, что его дороги с Доном Чарльзом разошлись. Даниэль Дюбуа поблагодарил наставника за совместную работу в течение последних 18 месяцев, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм британского боксера.

Подтвердил ли Дюбуа слухи о прекращении сотрудничества с Чарльзом?

Британец объяснил, почему решил сделать тренерские ротации в своей команде. Дюбуа анонсировал новую структуру своей команды, о которой вскоре все узнают.

Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить Дона Чарльзу и его команду за все время, усилия и упорный труд, которые они вложили в меня в течение последних 18 месяцев. Я искренне благодарен за все. Вместе с тем, я чувствую, что пришло время для изменений, нового подхода к следующему этапу моей карьеры, ведь я двигаюсь вперед, чтобы стать двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Вскоре я сделаю дополнительное заявление о новой структуре моей команды,

– написал Дюбуа.

Напомним, что британский журналист Деклан Уоррингтон сообщал, что Дюбуа начал сотрудничество с Тони Симсом, который привел Энтони Джошуа к его первому титулу чемпиона.

Еще раньше Даниэль попрощался с Кираном Фаррелом, который входил в тренерский штаб Чарльза.

Что предшествовало увольнению Чарльза?