Даніель Дюбуа 19 липня зазнав поразки нокаутом у 5-му раунді реваншу проти Олександра Усика. Після цього бою його тренерський штаб зазнав змін.

Тренерський штаб "Динаміта" покинув британський спеціаліст Кіран Фаррел. Наставник працював у команді Даніеля Дюбуа протягом останніх 18 місяців та допоміг йому стати чемпіоном світу, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм Кірана Фаррела.

Хто покинув тренерський штаб Дюбуа?

Тренер додав, що наразі не буде коментувати свій відхід із команди Дюбуа.

Я прийняв рішення покинути команду Дюбуа. За 18 місяців роботи ми досягли дуже багато, включаючи незабутній вечір на стадіоні "Вемблі". Те, що я допоміг Даніелю в завоюванні титулу чемпіона світу в надважкій вазі, стало для мене винагородою. Бажаю Даніелю всього найкращого в майбутньому,

– написав Фаррел.

Нагадаємо, що головним тренером Дюбуа є Дон Чарльз.

Відзначимо, що 19 липня Дюбуа зазнав своєї 3-ї поразки у 25 боях, у яких оформив також 22 перемоги (21 – нокаутом). Це була друга поразка від Олександра Усика.

До слова, Даніелю вже кинув виклик хорватський супертяж Філіп Хргович. Хорват хоче взяти реванш за поразку, якої він зазнав 1 червня 2024 року у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Дюбуа вже шукають наступного суперника. Серед потенційних суперників є Тоні Йока, який є новачком промоутерської компанії Queensberry Promotions.