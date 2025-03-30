"Скоро повернуся": бій непереможеного українського боксера було скасовано

Український боксер Даніель Лапін повинен був битись у квітні цього року. Однак бій проти суперника зі Словаччини Роберта Рача було скасовно за декілька тижнів до грандіозного вечора боксу.

Чемпіон світу у ході тренувального табору отримав травму. Тому було ухвалено рішення відмовитись від бою до повного відновлення бійця, інформує 24 канал із посиланням на інстаграм спортсмена.

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Лапін звернувся до фанів

Даніель Лапін звернувся до вболівальників на тлі неприємної ситуації із травмою. Український чемпіон пообіцяв швидко відновитись та повернутись на ринг набагато сильнішим.

Через травму мій бій 12 квітня не відбудеться. Ми з командою зробили все можливе, але здоров’я завжди в пріоритеті. Це важке рішення, але правильне. Зараз головне — швидке відновлення. Скоро повернуся ще сильнішим. Дякую всім за підтримку,

– сказав Лапін.

Лапін повідомив про скасування бою / Фото з інстаграму боксера

Зазначимо, що біій українського чемпіона мав відбутись 12 квітня. Місце проведення мегафайту "Lucerna Hall" у чеській Празі.

Нагадаємо, що востаннє Даніель Лапін бився у грудні минулого року в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Тоді українець здолав Ділана Коліна одноголосним рішенням суддів.