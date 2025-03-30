Чемпион мира в ходе тренировочного лагеря получил травму. Поэтому было принято решение отказаться от боя до полного восстановления бойца, информирует 24 канал со ссылкой на инстаграм спортсмена.

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Лапин обратился к фанатам

Даниэль Лапин обратился к болельщикам на фоне неприятной ситуации с травмой. Украинский чемпион пообещал быстро восстановиться и вернуться на ринг гораздо сильнее.

Из-за травмы мой бой 12 апреля не состоится. Мы с командой сделали все возможное, но здоровье всегда в приоритете. Это трудное решение, но правильное. Сейчас главное - быстрое восстановление. Скоро вернусь еще сильнее. Спасибо всем за поддержку,

– сказал Лапин.

Лапин сообщил об отмене боя / Фото из инстаграма боксера

Отметим, что бой украинского чемпиона должен был состояться 12 апреля. Место проведения мегафайта "Lucerna Hall" в чешской Праге.

Напомним, что последний раз Даниэль Лапин дрался в декабре прошлого года в андеркарде реванша Усик – Фьюри. Тогда украинец одолел Дилана Колина единогласным решением судей.