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Поєдинок Лапіна та Чіріані стане співголовною подією вечора боксу. Для українця це буде перший вихід на ринг із травня 2026 року, коли він зазнав першої поразки у професійній кар'єрі, поступившись французу Бенжамену Мендесу Тані, повідомляє 24 Канал.

Даніель Лапін дізнався ім'я суперника для повернення

До цього Лапін володів титулами IBF Inter-Continental, WBA Continental та WBO International. Тепер українець розпочинає новий етап кар'єри, а майбутній поєдинок стане важливою можливістю повернутися до боротьби за міжнародні чемпіонські пояси.

Його суперник, досвідчений італієць Нікола Чіріані, має на професійному ринзі 24 поєдинки та здобував титули чемпіона своєї країни у двох вагових категоріях.

Мені особливо приємно, що моє повернення відбудеться в Україні. Звісно, хочеться повернутися з перемогою. Я знаю, до чого прагну, тож щодня працюю над собою і рухаюся до своєї мети. Але не хочу багато казати до бою. Нехай 19 грудня за мене все скаже моя робота в ринзі– заявив Даніель Лапін.

Менеджер Usyk17 Promotions Сергій Лапін зазначив, що команда свідомо обрала для українця досвідченого суперника, аби повернення на ринг було конкурентним і мало спортивну цінність.

Даніель використав цей час, щоб попрацювати над собою та переглянути певні аспекти підготовки. Ми свідомо обрали досвідченого суперника для його повернення. Нам важливо, щоб цей бій був конкурентним і мав спортивну цінність. Чіріані був чемпіоном своєї країни у двох вагових категоріях, має гарний удар і значний досвід. Думаю, на нас чекає справді цікавий поєдинок– сказав Сергій Лапін.

За його словами, у промоутерської команди є амбітні плани щодо подальшої кар'єри боксера. У Usyk17 Promotions і надалі розглядають Даніеля серед потенційних претендентів на великі титули.

Де дивитися бій

Пряму трансляцію боксерського вечора Rising Stars III: Constellation в Україні ексклюзивно покаже Київстар ТБ. Міжнародну трансляцію для глядачів у всьому світі забезпечить DAZN.