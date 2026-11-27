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Поединок Лапина и Чириани станет соглавным событием боксерского вечера. Для украинца это будет первый выход на ринг с мая 2026 года, когда он потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив французу Бенжамену Мендесу Тани, сообщает 24 Канал.

Даниэль Лапин узнал имя соперника для своего возвращения

До этого Лапин владел титулами IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International. Теперь украинец начинает новый этап карьеры, а предстоящий поединок станет важной возможностью вернуться к борьбе за международные чемпионские пояса.

Его соперник, опытный итальянец Никола Чириани, провел на профессиональном ринге 24 поединка и завоевывал титулы чемпиона своей страны в двух весовых категориях.

Мне особенно приятно, что мое возвращение состоится в Украине. Конечно, хочется вернуться с победой. Я знаю, к чему стремлюсь, поэтому каждый день работаю над собой и двигаюсь к своей цели. Но не хочу много говорить перед боем. Пусть 19 декабря за меня все скажет моя работа на ринге– заявил Даниэль Лапин.

Менеджер Usyk17 Promotions Сергей Лапин отметил, что команда сознательно выбрала для украинца опытного соперника, чтобы возвращение на ринг было конкурентным и имело спортивную ценность.

Даниэль использовал это время, чтобы поработать над собой и пересмотреть определенные аспекты подготовки. Мы сознательно выбрали опытного соперника для его возвращения. Нам важно, чтобы этот бой был конкурентным и имел спортивную ценность. Чириани был чемпионом своей страны в двух весовых категориях, обладает хорошим ударом и значительным опытом. Думаю, нас ждет действительно интересный поединок– сказал Сергей Лапин.

По его словам, у промоутерской команды есть амбициозные планы относительно дальнейшей карьеры боксера. В Usyk17 Promotions и в дальнейшем рассматривают Даниэля в числе потенциальных претендентов на большие титулы.

Где смотреть бой

Прямую трансляцию боксерского вечера Rising Stars III: Constellation в Украине эксклюзивно покажет "Киевстар ТВ". Международную трансляцию для зрителей по всему миру обеспечит DAZN.