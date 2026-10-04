"Ні, повна маячня": український боксер жорстко відповів на чутки про свій наступний бій

Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін спростував інформацію про свою можливу участь у вечорі боксу, який запланований у Лас-Вегасі. Центральною подією шоу має стати повернення ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.

Раніше Boxing News повідомляло, що Лапін може вийти на ринг в андеркарді поєдинку Ломаченка. За інформацією видання, серед учасників вечора також може бути український надважковаговик Андрій Новицький, який займає десяту позицію у рейтингу WBC.

Наступний бій Даніеля Лапіна

У коментарі Tribuna.com Лапін відреагував на інформацію про свою можливу участь у шоу.

Ні, повна маячня,

– заявив боксер.

За інформацією Boxing News, вечір боксу має відбутися 20 листопада в Лас-Вегасі. Очікується, що Ломаченко очолить вечір боксу.

Також повідомлялося, що суперником Новицького може стати американець Норман Нілі. Для українського надважковаговика цей поєдинок у разі проведення стане другим у 2026 році.

Ім'я можливого суперника Лапіна Boxing News не називало. Проте потенційний виступ міг дати йому шанс повернутися до перемог після першої поразки в професійній кар'єрі, якої він зазнав у травні.

Лапін програв французу Бенжамену Мендесу Тані. Бій відбувся 23 травня в Гізі (Єгипет), у межах андеркарду боксерського вечора Усик – Верховен. Попри статус фаворита, Лапін поступився технічним нокаутом у четвертому раунді, тричі побувавши в нокдауні.