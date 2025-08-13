Нещодавно Данило Донченко виступив у півфіналі The Ultimate Fighter 33 від UFC. Боєць ММА з України бився проти американця Метта Діксона.

Данило Донченко ефектно здолав суперника зі США та вийшов у фінал спортивного шоу. Боєць ММА також не забув про рідну Україну, повідомляє 24 канал із посиланням на Ultimate Fighter.

Як Донченко прибив Діксона?

Перед поєдинком Данило Донченко висловився про Україну. Зокрема, боєць ММА заявив, що пишається бути українцем.

Я дуже пишаюся, що я з України. Наші люди хоробрі та сильні, і в мені є українська сила. Сьогодні на моєму волоссі є жовтий колір – не тому, що це колір команди, а тому, що це колір України. Це буде зі мною під час бою. Я нестримний в цей момент,

– сказав Донченко.

У самому поєдинку Данило Донченко не залишив шансів Метту Діксону. Український боєць ММА, який представляє команду Корм'є, знищив суперника, відправивши його у нокаут у першому раунді.

Донченко здолав Діксона: дивіться відео

Таким чином Донченко виступить у фіналі шоу The Ultimate Fighter 33. Після бою Данило звернувся до президента UFC Дени Вайта: "Тобі сподобалося? Це те, чого я хочу. Якщо тобі сподобалося, це найголовніше".

Раніше повідомляли, що Микита Крилова зазнав ганебної поразки у другому бою під прапором Росії. Зрадника України було знищено на турнірі в ОАЕ.