Український боєць здобув дебютну перемогу на The Ultimate Fighter: відео

Український боєць ММА Данило Донченко нещодавно провів бій в The Ultimate Fighter 33 від UFС. Для спортсмена це став дебютний поєдинок в межах реаліті-шоу.

Донченко бився у напівсередній вазі. Суперником Данила став бразильський боєць Річард Мартінс, повідомляє 24 канал.

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Чудовий початок для Донченка

Данило Донченко переміг Річарда Мартінса у дебютному поєдинку. Бій між українцем тривав два відведені раунди.

У результаті Донченко пробився у півфінал The Ultimate Fighter. Хто стане наступним суперником українця буде відомо пізніше.

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Нагадаємо, що у цьому сезоні тренерами реаліті-шоу є Чейл Соннен та Даніель Корм'є. Данило Донченко представляє команду Корм'є.