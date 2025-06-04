Український боєць здобув дебютну перемогу на The Ultimate Fighter: відео
- Український боєць ММА Данило Донченко переміг бразильця Річарда Мартінса у дебютному поєдинку на The Ultimate Fighter 33.
- Перемога дозволила Донченку пробитися у півфінал шоу, де його наступний суперник буде визначений пізніше.
Український боєць ММА Данило Донченко нещодавно провів бій в The Ultimate Fighter 33 від UFС. Для спортсмена це став дебютний поєдинок в межах реаліті-шоу.
Донченко бився у напівсередній вазі. Суперником Данила став бразильський боєць Річард Мартінс, повідомляє 24 канал.
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Чудовий початок для Донченка
Данило Донченко переміг Річарда Мартінса у дебютному поєдинку. Бій між українцем тривав два відведені раунди.
У результаті Донченко пробився у півфінал The Ultimate Fighter. Хто стане наступним суперником українця буде відомо пізніше.
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Нагадаємо, що у цьому сезоні тренерами реаліті-шоу є Чейл Соннен та Даніель Корм'є. Данило Донченко представляє команду Корм'є.