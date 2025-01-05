Колишній боєць UFC жорстко пройшовся по Джошуа через бажання битись з Ф'юрі

Даррен Тілл висловився про потенційний бій Ентоні Джошуа з Тайсоном Ф'юрі. Колишній боєць UFC розкритикував рішення Ей-Джея провести поєдинок з "Циганським королем" у 2025 році.

Тілл вважає, що бій потрібно було провести раніше. Зараз, це лише ігри промоутерів, яким слідує Ентоні Джошуа, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку ексспортсмена в Х.

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Тілл про бій Джошуа – Ф'юрі

Колишній боєць UFC поділився думками щодо бою між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Дарен Тілл заявив, що поєдинок потрібно було проводити на піку популярності, а не зараз.

На 5 років запізнилися. Ніхто не в захваті. Поважаю вас обох, але ви й ваші промоутери захотіли програти в те, у кого більший ч**н, тож цей бій – це просто як. Ми подивимося його, але ми не в захваті,

– сказав Тілл.

Британець також пояснив, чому бій між Ей-Джеєм та "Циганським королем" мав відбутись раніше.

Коли найкращі досягають вершини, вони б'ються один з одним. Тайсон і Ей-Джей билися з усіма, окрім один одного. Це був бій, який мав відбутися багато років тому на "Вемблі". Але, очевидно, тоді обидва вважали, що не потрібні один одному, а їхні промоутери сиділи в туалеті й мірялися своїми ч****ми та его,

– додав Даррен.

Нагадаємо, що обидва боксери проводили останні бої в 2024 році. Тайсон Ф'юрі двічі поступився українському чемпіону Олександру Усику, а Ентоні Джошуа зазнав нищівної поразки від Даніеля Дюбуа.