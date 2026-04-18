В інтерв'ю ютуб-каналу Come And Talk 2 Me Бенавідес розповів про плани на майбутнє. Окрім поєдинку з Усиком, він планує змінити вагову категорію і перейти у першу важку вагу.
Дивіться також Усик вперше повідомив, ким працюватиме після завершення кар'єри
Хто хоче битися з Усиком?
Американець запевняє, що зміг би підготуватися до поєдинку з українцем.
Сподіваюся, що одного дня я перейду до крузевейту. Можливо, одного дня ми зможемо провести бій з Усиком, і я був би цього радий. Я точно буду готовий взятися за це завдання,
– сказав Бенавідес.
Кілька років тому спортсмен вже висловлював бажання зустрітися з чемпіоном з України. Тоді Девід, який у червні 2024 року переміг українця Олександра Гвоздика, сказав, що буде готовий до поєдинку з Усиком за кілька років.
Чи може відбутися бій Усик – Бенавідес?
- Ймовірність, що бій Усика та Бенавідеса відбудеться вкрай низька, адже український чемпіон невдовзі планує завершити кар'єру. Нещодавно в інтерв'ю ютуб-канал USYK17 боксер сказав, що через півтора року повість рукавички на цвях.
- У коментарі Source of Boxing Усик повідомив, що проведе тільки три поєдинки до завершення кар'єри. Перший з трьох боїв відбудеться вже 23 травня проти кікбоксера Ріко Верховена.
- Також у плани українця входить зустріч з переможцем протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа за титул WBC та ще один реванш з Тайсоном Ф'юрі. Утім, чемпіон не виключає, що його останнім суперником у кар'єрі стане Агіт Кабаєл.