В інтерв'ю ютуб-каналу Come And Talk 2 Me Бенавідес розповів про плани на майбутнє. Окрім поєдинку з Усиком, він планує змінити вагову категорію і перейти у першу важку вагу.

Хто хоче битися з Усиком?

Американець запевняє, що зміг би підготуватися до поєдинку з українцем.

Сподіваюся, що одного дня я перейду до крузевейту. Можливо, одного дня ми зможемо провести бій з Усиком, і я був би цього радий. Я точно буду готовий взятися за це завдання,

– сказав Бенавідес.

Кілька років тому спортсмен вже висловлював бажання зустрітися з чемпіоном з України. Тоді Девід, який у червні 2024 року переміг українця Олександра Гвоздика, сказав, що буде готовий до поєдинку з Усиком за кілька років.

Чи може відбутися бій Усик – Бенавідес?