Туркі нібито вмовляли через бій з Усиком: тренер розповів правду

Хосе Бенавідес-старший, батько Давіда Бенавідеса, нібито просив інвестора Туркі Аль аш-Шейха організувати бій проти Олександра Усика. Тепер тренер пояснив свої повідомлення.

Бенавідес-старший сказав Аль аш-Шейху, що найбільше хоче бій свого сина проти ексчемпіона світу Джея Опетаї, повідомляє BoxingScene.

Батько Бенавідеса розповів про бій з Усиком

Водночас Хосе зауважив, що Давід може підготуватися до зустрічі з Усиком через 3 – 5 поєдинків, адже для цього американцю потрібно підготуватися до надважкої ваги.

Я сказав Аль аш-Шейху, що саме бій із Опетаєю я хочу найбільше. Ми можемо підійти до бою з Усиком, коли будемо готові до надважкої ваги – ще через три – п'ять поєдинків. Але якщо Опетая хоче битися з Давідом, давайте зробимо це просто зараз, і ми можемо влаштувати це на вікенд Сінко де Майо,

– пояснив Бенавідес-старший.

Нагадаємо, Хосе у відео журналіста Рікардо Селіса поділився перепискою з Туркі. На відео потрапило повідомлення з пропозицією провести бій Давіда проти Олександра Усика, а також проти Джея Опетаї.

Додамо, у травні відомий журналіст Майк Коппінджер повідомив про намір Туркі організувати бій між Усиком і непереможним Бенавідесом. За оцінкою журналіста, цей поєдинок може увійти до числа найбільших комерційних боїв у надважкій вазі за останні 30 років.

Раніше 29-річний американець висловлював бажання зустрітися з Усиком, однак наголошував, що буде готовий до поєдинку лише через кілька років.