Бенавідес придумав, як зробити бій з Усиком історичним

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO Давід Бенавідес висловився щодо можливого поєдинку з колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком. Американець вважає, що їхній бій варто провести в першій важкій вазі.

За його словами, такий варіант зробив би протистояння більш значущим, адже на кону можуть опинитися одразу три чемпіонські пояси. Про це повідомляє Boxing News Online.

Бенавідес про бій з Усиком

Наразі американець володіє титулами WBA та WBO у першій важкій вазі. 5 грудня у Фініксі, штат Аризона, він має зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC Міхалом Чесляком. Перемога в цьому поєдинку може відкрити Бенавідесу шлях до об'єднавчого бою з Усиком.

Коли ми говоримо про Усика, я не знаю, чи йдеться про бій у надважкій, чи в першій важкій вазі. Хіба Усик не звільнив усі свої титули? На мою думку, у першій важкій вазі це був би масштабніший бій, адже якщо я завоюю пояс WBC, на кону стоятимуть три титули. Це, ймовірно, був би один із найбільших поєдинків в історії крузервейту,

– заявив Бенавідес.

Раніше серед можливих суперників українського боксера називали Тайсона Ф'юрі, який може провести з ним третій поєдинок, а також Деонтея Вайлдера. Водночас, за наявною інформацією, переговори щодо бою з Вайлдером зайшли в глухий кут.

Сам Усик раніше виступав у першій важкій вазі, де став абсолютним чемпіоном світу, а згодом досяг аналогічного результату в надважкій категорії.