За його словами, перед переходом до хевівейту він планує провести два важливі поєдинки у крузервейті. Про це боксер повідомив в інтерв'ю виданню The Ring.

Бенавідес про зустріч з Усиком

Серед його пріоритетів – протистояння з чемпіоном світу Джеєм Опетаєю, а також можливий бій з Артуром Бетербієвим, який, на думку американця, може змінити вагову категорію.

Після цього Бенавідес хоче зустрітися з Усиком, а також не виключає поєдинку з колишнім чемпіоном світу Ф'юрі.

Я точно хочу битися з Усиком. До того ж, здається, я бачив, як Циганський король згадував моє ім'я. Зараз я тут, щоб випробувати себе та спробувати досягти величі. Якщо вдасться організувати бої з Усиком і Тайсоном Ф'юрі, я готовий,

– заявив боксер.

Американець також прокоментував інформацію про можливий перехід Опетаї до надважкої ваги заради поєдинку з Деонтеєм Вайлдером. Бенавідес вважає, що їхнє протистояння має відбутися, однак у разі зриву домовленостей готовий розглянути альтернативні варіанти.

Зокрема, боксер не виключив поєдинку з Усиком уже наступного року. За його словами, якщо бій з Опетаєю не вдасться організувати на Сінко де Майо, який відзначають 5 травня, він готовий провести цю дату проти українського боксера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Усик розглядає можливість провести наступний поєдинок проти Вайлдера. Цей бій може стати останнім у кар'єрі українця. Водночас з'явилася інформація, що переговори щодо організації протистояння зайшли в глухий кут.