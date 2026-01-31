Укр Рус
31 січня, 16:08
2

Богачук проти росіянина, а Гвоздик із сербом: де дивитися бої зіркових боксерів в Україні

Єгор Торяник
Основні тези
  • Вечір боксу Zuffa Boxing 02 у Лас-Вегасі можна переглянути на платформі Setanta Sports.
  • Сергій Богачук битиметься проти росіянина Раджаба Бутаєва, а Олександр Гвоздик - проти серба Радівоє Калайджича.

У понеділок, 2 лютого, у Лас-Вегасі відбудеться великий вечір боксу Zuffa Boxing 02. У головній події спортивного шоу битимуться Хосе Валенсуела та Дієго Торрес.

Також свої бої проведуть Сергій Богачук та Олександр Гвоздик. Стало відомо, де дививится в України поєдинки відомих вітчизняних боксерів, повідомляє 24 канал.

Де дивитися бої Гвоздика та Богачука?

Вечір боксу у Лас-Вегасі можна буде переглянути на OTT-платформі Setanta Sports. Поєдинки головного карду, де битимуться Богачук і Гвоздик також будуть доступні на одному з лінійних каналів Setanta Sports.

Відзначимо, що трансляція прелімів Zuffa Boxing 02 розпочнеться о 2:00 за київським часом, а мейн, де битимуться зіркові українські боксери стартує не раніше 4:00 за Києвом.

Богачук битиметься проти росіянина Раджаба Бутаєва. Тоді як Гвоздик зустрінеться із сербом Радівоє Калайджичем.

Список усіх учасників вечора боксу / Фото Zuffa Boxing

Що відомо про Гвоздика та Богачука?

  • Олександр Гвоздик (BoxRec) за свою кар'єру провів 23 поєдинки. За цей час він здобув 21 перемогу та зазнав двох поразок.

  • Востаннє "Цвях" бився проти Ентоні Голлавея у квітні 2025 року. Український боксер у третьому раунді достроково здолав американського візаві.

  • Сергій Богачук у профі-ринзі провів 29 поєдинків. На його рахунку – 26 перемог та 3 поразки.

  • Востаннє Богачук бився у вересні 2025 року проти Брендона Адамса. Український боксер програв американцю рішенням суддів.