Богачук против россиянина, а Гвоздик с сербом: где смотреть бои звездных боксеров в Украине

В понедельник, 2 февраля, в Лас-Вегасе состоится большой вечер бокса Zuffa Boxing 02. В главном событии спортивного шоу сразятся Хосе Валенсуэла и Диего Торрес.

Также свои бои проведут Сергей Богачук и Александр Гвоздик. Стало известно, где смотреть в Украине поединки известных отечественных боксеров, сообщает 24 канал.

Где смотреть бои Гвоздика и Богачука?

Вечер бокса в Лас-Вегасе можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports. Поединки главного карда, где будут драться Богачук и Гвоздик также будут доступны на одном из линейных каналов Setanta Sports.

Отметим, что трансляция прелимов Zuffa Boxing 02 начнется в 2:00 по киевскому времени, а мейн, где будут драться звездные украинские боксеры стартует не раньше 4:00 по Киеву.

Богачук сразится против россиянина Раджаба Бутаева. Тогда как Гвоздик встретится с сербом Радивое Калайджичем.

Список всех участников вечера бокса / Фото Zuffa Boxing

Что известно о Гвоздике и Богачуке?