Делішес Орі попрощався із професійним рингом у віці 27 років. Британський боксер зізнався, що таке рішення щодо закінчення кар'єри далось його нелегко.

Читайте також Непереможний "Мисливець" назвав найкращого боксера в історії

Втратив цікавість до боксу

Британець прийняв відповідне рішення після довгих роздумів. Піти із боксу Делішес вирішив заради того, аби продовжити навчання і почати розвивати кар'єру у новому напрямку, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Орі додав, що бокс дав йому у житті дуже багато чого – спогади, незабутні враження від подорожей та можливість виступи за рідну країну на світовому рівні. Делішес вдячний боксу за цей неймовірний шлях.

Делішес Орі розповів, що намагався поверну собі цікавість до боксу. Але навіть перехід із аматорів у професіонали не зміг із новою силою запалити вогонь у його серці.

З часом я зрозумів, що той вогонь і любов, які я колись відчував до боксу, поступово згасли. З віком я почав цінувати ясність і чесність перед собою понад усе. Я сподівався, що перехід у професіонали знову розпалить мою пристрасть, але правда стала очевидною: цього не сталося. Кожен боєць знає, що для досягнення вершин потрібно глибоко любити свою справу, і без цього немає шляху вперед. З поваги до спорту і до себе самого настав час відійти з чесністю,

– заявив Орі.

Що відомо про Делішеса Орі