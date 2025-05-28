Делишес Ори попрощался с профессиональным рингом в возрасте 27 лет. Британский боксер признался, что такое решение об окончании карьеры далось ему нелегко.

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Потерял интерес к боксу

Британец принял соответствующее решение после долгих раздумий. Уйти из бокса Делишес решил ради того, чтобы продолжить обучение и начать развивать карьеру в новом направлении, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Ори добавил, что бокс дал ему в жизни очень много чего – воспоминания, незабываемые впечатления от путешествий и возможность выступления за родную страну на мировом уровне. Делишес благодарен боксу за этот невероятный путь.

Делишес Ори рассказал, что пытался вернуть себе интерес к боксу. Но даже переход из любителей в профессионалы не смог с новой силой зажечь огонь в его сердце.

Со временем я понял, что тот огонь и любовь, которые я когда-то испытывал к боксу, постепенно угасли. С возрастом я начал ценить ясность и честность перед собой превыше всего. Я надеялся, что переход в профессионалы снова разожжет мою страсть, но правда стала очевидной: этого не произошло. Каждый боец знает, что для достижения вершин нужно глубоко любить свое дело, и без этого нет пути вперед. Из уважения к спорту и к себе самому пришло время отойти с честностью,

– заявил Ори.

Что известно о Делишесе Ори