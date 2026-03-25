Володимиру Кличку – 50: 5 найкращих нокаутів "Доктора Сталевий Молот"

Володимир Кличко святкує свій 50-річний ювілей. Гарна нагода згадати його яскраву кар'єру, а саме 5 найкращих нокаутів від українського боксера.

Володимир Кличко народився 25 березня 1976 року, а отже сьогодні легендарному українському боксеру виповнилось 50 років, повідомляє 24 Канал. У своїй кар'єрі спортсмен здобув 64 перемоги, 54 з яких нокаутом.

Якими є найкращі нокаути Володимира Кличка?

Володимир Кличко здобув багато яскравих перемог. За свою кар'єру він успішно провів 25 чемпіонських боїв. З-поміж його 64 перемог є 54 нокаути, й серед них є ті, які є найкращими та найбільш пам'ятними в історії виступів Кличка-молодшого на ринзі.

Кличко – Брок. Цей поєдинок відбувся 11 листопада 2006 року в Нью-Йорку. Це був один із найвидовищніших нокаутів від українця. Його опонент у 7 раунді пропустив правий різкий крос у підборіддя й опинився на ринзі.

Кличко – Остін. Перемогу проти Рея Остіна Володимир Кличко здобув 10 березня 2007 року в Німеччині. Поєдинок тривав недовго. Українець переміг уже в 2 раунді та відстояв свої титули IBF й IBO.

Кличко – Томпсон. Одна з найяскравіших перемог Володимира відбулась 12 липня 2008 року в Гамбурзі. У середині 11 раунду Томпсон спробував провести свою атаку, але нарвався на "сталеву контрвідповідь" – прямий правий від "молота" та впав на ринг.

Кличко – Чемберс. Цей бій відбувся 20 березня 2010 року цього разу в німецькому Дюссельдорфі. Поєдинок наближався до завершення, але українець провів блискавичну атаку та здобув яскраву перемогу технічним нокаутом за 14 секунд до фінального гонгу.

Кличко – Пітер. Це протистояння було за півроку після попереднього бою з Чемберсом у Франкфурті. Поєдинок українця та нігерійця завершився в 10 раунді, коли Кличко успішно провів серію ударів по опоненту, що завершилась потужним аперкотом і нокаутом.

Коли Володимир Кличко завершив кар'єру?

Володимир Кличко оголосив про завершення кар'єри в серпні 2017 року. Його останнім поєдинком став травнений бій із Ентоні Джошуа в травні того року, який завершився поразкою українця в 11 раунді. Перед тим Кличко поступився ще й Тайсону Ф'юрі.

Спортсмен говорив, що вважав правильним рішенням завершити кар'єру саме тоді. Він зазначав, що досі відчуває таку ж мотивацію, як у 19 років. Утім тепер, у другій половині свого життя, хоче спрямувати свою енергію для досягнення успіху в інших сферах, зокрема, в бізнесі.

