"Український танк" назвав ідеального для себе суперника. Спортсмен хотів би зустрітись у ринзі з американцем Джервонтою Девісом, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Чому Берінчик хоче битись з Джервонтою

Денис Берінчик обрав собі у суперника Джервонту Девіса. "Український танк" пояснив, чому його вибір припав саме на американського чемпіона.

Джервонта Девіс як і Денис є непереможеним боксером, а також має титул чемпіона WBA у легкій вазі. Зіставивши обидва фактори Берінчик вважає, що цей поєдинок буде цікавим, а також можна заробити чимало грошей.

Бій з Джервонтою Девісом для мене найкращий. Велике ім'я, пояси, величезна подія,

– сказав Берінчик.

Зазначимо, що Джервонта Девіс провів у своїй кар'єрі 30 поєдинком, здобувши 30 перемог, з яких 28 завершились нокаутом. Денис Берінчик же взяв участь у 19 боях та жодного разу не поступився.

Також нагадаємо, що "Український танк" незабаром проведе бій проти Кейшона Девіса. Головна подія вечора боксу відбудеться на знаменитому "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.