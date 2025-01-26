Фахівець відзначив, що як у кожного спортсмена Девіс мав злети та падіння. Проте наразі він сповнений впевненості здобути чемпіонський титул, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight News.

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Девіс переможе Берінчика

Браян Макінтайр висловився щодо бою Берінчик – Девіс. Спеціаліст впевнений, що Кейшон переможе українського чемпіона у титульному поєдинку.

Фахівець назвав головну умову, яка допоможе його підопічному здолати Берінчика. Також він виокремив якості 25-річного американського боксера.

Кейшону просто потрібно бути самим собою в цьому бою. Думаю, що ви розумієте про що я? Потрібно дотримуватися плану на бій. Просто потрібно бути впевненим у собі. Кейшон один із бійців, яких ти заводиш, а потім відпускаєш, щоб він робив свою справу. Цей хлопець зробить свою роботу,

– розповів Макінтайр.

Зазначимо, що обидва боксери залишаються непереможеними у професійному ринзі. У очному протистоянні "Український танк" захищатиме титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.

Бій Берінчик – Девіс стане головною подією вечора боксу 14 лютого у Нью-Йорку. Місце проведення пекельної битви легендарний "Медісон-сквер-гарден".