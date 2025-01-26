Специалист отметил, что как у каждого спортсмена Дэвис имел взлеты и падения. Однако сейчас он полон уверенности получить чемпионский титул, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight News.

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Дэвис победит Беринчика

Брайан Макинтайр высказался относительно боя Беринчик – Дэвис. Специалист уверен, что Кейшон победит украинского чемпиона в титульном поединке.

Специалист назвал главное условие, которое поможет его подопечному одолеть Беринчика. Также он выделил качества 25-летнего американского боксера.

Кейшону просто нужно быть самим собой в этом бою. Думаю, что вы понимаете о чем я? Нужно придерживаться плана на бой. Просто нужно быть уверенным в себе. Кейшон один из бойцов, которых ты заводишь, а потом отпускаешь, чтобы он делал свое дело. Этот парень сделает свою работу,

– рассказал Макинтайр.

Отметим, что оба боксера остаются непобежденными в профессиональном ринге. В очном противостоянии "Украинский танк" будет защищать титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.

Бой Беринчик – Дэвис станет главным событием вечера бокса 14 февраля в Нью-Йорке. Место проведения адской битвы легендарный "Мэдисон-сквер-гарден".