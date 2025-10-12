Денис Берінчик відновлюється після минулого бою та готується до повернення в ринг. Український боксер поділився планами на майбутнє.

Зокрема, Денис Берінчик анонсував наступні поєдинки. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Спорт 24.

Що сказав Берінчик про своє майбутнє?

Денис Берінчик розповів, що він може провести кулачний бій – наразі тривають перемовини. Український "Танк" також наголосив, що чекає на зустріч Сема Ноукса проти Абдулли Мейсон.

Берінчик сказав, що наразі є три поєдинки, які він може провести – у боксі та кулачних боях. Зі слів боксера, все залежить від фінансових умов, який бій буде вигідніший там він і з'явиться.

На це треба час. Як бачите, нічого мене не турбує, форму підтримую, веду перемовини. Проведення боїв не від мене залежить. Британець і американець, якщо нічого не зміниться, розіграють титул WBO в кінці листопада. Потім прийматимемо рішення,

– розповів Берінчик.

Як повідомляє The Ring Денис Берінчик переніс операцію. Українського боксера турбувало плече, зараз він проходить реабілітацію та не планує завершувати кар'єру.

Що відомо про Берінчика?