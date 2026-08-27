Підготовчий табір Берінчика проходив у Буковелі, де боксер протягом трьох тижнів працював із фахівцем. Про це сам Денис розповів у спілкуванні з LuckyPunch.

Тренер Усика працював із Берінчиком три тижні

Ткаченко знайомий із Берінчиком багато років. Саме він працював із Денисом ще під час виступів на Олімпійських іграх та в складі команди "Українські Отамани".

Цього разу спеціаліст приєднався до табору 38-річного боксера в Буковелі. Однак через певні сімейні обставини Ткаченко був змушений достроково залишити підготовку та повернутися додому.

Після його від'їзду Берінчик продовжив тренування під керівництвом Віталія Знака – наставника Ярослава Харциза.

Юрій Ткаченко має звання заслуженого тренера України. Окрім Берінчика, він виховав Євгена Барабанова та Єгора Голуба. У листопаді 2018 року спеціаліст також розпочав співпрацю з Олександром Усиком як його особистий тренер.

Берінчик готується до важливого повернення

Попереду на українця чекає бій із британцем Семом Ноуксом. Поєдинок відбудеться на знаменитій O2 Arena у Лондоні, а сам Берінчик уже прибув до Англії після завершення табору.

Для Дениса це буде перший вихід у ринг після болючої поразки від Кейшона Девіса. У лютому 2025 року американець нокаутував українця, позбавивши його титулу чемпіона світу WBO.

Головною подією вечора стане бій Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича за вакантний титул IBF у надважкій вазі. В Україні вечір боксу можна буде переглянути на MEGOGO.