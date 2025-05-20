"Український Танк" переніс операцію: промоутер назвав термін відновлення

Денис Берінчик поступово відновлюється після минулого поєдинку. "Український танк" може ще повернутись на професійний ринг.

Олександр Красюк розповів, що Денис переніс операцію. Промоутер Берінчика також висловився про майбутнє свого підопічного, пише 24 канал із посиланням на The Ring.

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Чи повернеться Берінчик

Спортивний функціонер заявив, що Денис Берінчик переніс успішну операцію на плечі. Термін відновлення займатиме близько пів року.

Проте "Український танк" не планує завершувати кар'єру. Зі слів Олександра Красюка, фанати знову можуть побачити боксера на рингу.

У нього ще є трохи пороху в порохівницях. Я думаю, він повернеться знову,

– сказав Красюк.

Нагадаємо, що Денис Берінчик бився востаннє проти Кейшона Девіса 14 лютого 2025 року. На жаль, український боксер програв американцю та втратив титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.

Раніше Денис Берінчик провів ще одну операцію після бою проти Кейшона Девіса.