Росіянин свого часу вважався одним із найперспективніших боксерів надважкої ваги та здобув 36 перемог на професійному рингу. Однак його кар'єру зруйнувала важка травма, отримана у Берліні 11 років тому, передає 24 Канал.

Батько Бойцова розповів, як помер боксер

Причиною смерті колишнього боксера став тромб, що відірвався. Про це батько спортсмена Микола Бойцов розповів у коментарі російському агентству ТАСС.

За його словами, 40-річному ексспортсмену раптово стало зле вдома. Дружина щойно нагодувала чоловіка та почала перевертати його на бік, коли він почав тремтіти й синіти.

Рідні намагалися допомогти Бойцову, однак врятувати його не вдалося. Смерть настала надзвичайно швидко.

Тромб відірвався. Нічого не могли вдіяти, миттєва смерть. Три хвилини – і все,

– заявив батько колишнього боксера.

Від перспективного боксера до тривалої реабілітації

Денис Бойцов народився 14 лютого 1986 року в російському Орлі. У 2006 році він виграв молодіжний чемпіонат світу WBC у важкій вазі, а згодом здобув інтерконтинентальний титул WBA та європейський пояс WBO.

На професійному рингу росіянин провів 37 поєдинків, у яких здобув 36 перемог, зокрема 27 нокаутом. Завдяки потужному удару та достроковим перемогам він отримав прізвисько "Російський Тайсон".

У травні 2015 року кар'єра Бойцова зазнала драматичного повороту. Боксера знайшли на залізничних коліях берлінського метро з важкими травмами голови та рук. Тоді спортсмен переніс кілька операцій, перебував у медикаментозній комі, а після цього проходив тривалу реабілітацію в Німеччині та Росії.

Травми мали серйозні наслідки для його подальшого життя. Колишній претендент на високі позиції у світовому боксі так і не повернувся до професійних виступів.