Россиянин в свое время считался одним из самых перспективных боксеров в тяжелом весе и одержал 36 побед на профессиональном ринге. Однако его карьеру разрушила тяжелая травма, полученная в Берлине 11 лет назад, сообщает 24 Канал.

Отец Бойцова рассказал, как умер боксер

Причиной смерти бывшего боксера стал оторвавшийся тромб. Об этом отец спортсмена Николай Бойцов рассказал в комментарии российскому агентству ТАСС.

По его словам, 40-летнему экс-спортсмену внезапно стало плохо дома. Жена только что накормила мужа и начала переворачивать его на бок, когда он начал дрожать и синеть.

Родные пытались помочь Бойцову, однако спасти его не удалось. Смерть наступила чрезвычайно быстро.

Тромб оторвался. Ничего не могли поделать, мгновенная смерть. Три минуты – и все,

– заявил отец бывшего боксера.

От перспективного боксера до длительной реабилитации

Денис Бойцов родился 14 февраля 1986 года в российском Орле. В 2006 году он выиграл юношеский чемпионат мира WBC в тяжелом весе, а впоследствии завоевал интерконтинентальный титул WBA и европейский пояс WBO.

На профессиональном ринге россиянин провел 37 поединков, в которых одержал 36 побед, в том числе 27 нокаутом. Благодаря мощному удару и досрочным победам он получил прозвище "Русский Тайсон".

В мае 2015 года карьера Бойцова претерпела драматический поворот. Боксера нашли на железнодорожных путях берлинского метро с тяжелыми травмами головы и рук. Тогда спортсмен перенес несколько операций, находился в медикаментозной коме, а после этого проходил длительную реабилитацию в Германии и России.

Травмы имели серьезные последствия для его дальнейшей жизни. Бывший претендент на высокие позиции в мировом боксе так и не вернулся к профессиональным выступлениям.