Помер на руках у дружини: у Росії раптово обірвалося життя знаменитого боксера

Колишній суперважковаговик Денис Бойцов помер у 40 років через відірваний тромб. Батько боксера розповів, як минули його останні хвилини життя.

Росіянин свого часу вважався одним із найперспективніших боксерів надважкої ваги та здобув 36 перемог на професійному рингу. Однак його кар'єру зруйнувала важка травма, отримана у Берліні 11 років тому, передає 24 Канал.

Батько Бойцова розповів, як помер боксер

Причиною смерті колишнього боксера став тромб, що відірвався. Про це батько спортсмена Микола Бойцов розповів у коментарі російському агентству ТАСС.

За його словами, 40-річному ексспортсмену раптово стало зле вдома. Дружина щойно нагодувала чоловіка та почала перевертати його на бік, коли він почав тремтіти й синіти.

Рідні намагалися допомогти Бойцову, однак врятувати його не вдалося. Смерть настала надзвичайно швидко.

Тромб відірвався. Нічого не могли вдіяти, миттєва смерть. Три хвилини – і все,

– заявив батько колишнього боксера.

Від перспективного боксера до тривалої реабілітації

Денис Бойцов народився 14 лютого 1986 року в російському Орлі. У 2006 році він виграв молодіжний чемпіонат світу WBC у важкій вазі, а згодом здобув інтерконтинентальний титул WBA та європейський пояс WBO.

На професійному рингу росіянин провів 37 поєдинків, у яких здобув 36 перемог, зокрема 27 нокаутом. Завдяки потужному удару та достроковим перемогам він отримав прізвисько "Російський Тайсон".

У травні 2015 року кар'єра Бойцова зазнала драматичного повороту. Боксера знайшли на залізничних коліях берлінського метро з важкими травмами голови та рук. Тоді спортсмен переніс кілька операцій, перебував у медикаментозній комі, а після цього проходив тривалу реабілітацію в Німеччині та Росії.

Травми мали серйозні наслідки для його подальшого життя. Колишній претендент на високі позиції у світовому боксі так і не повернувся до професійних виступів.