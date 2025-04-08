Відомий блогер пожартував над Берінчиком: емоційна реакція боксера

Денис Берінчик у лютому бився проти Кейшона Девіса. На жаль, "Український Танк" програв американському боксеру та втратив титул чемпіона світу WBO.

Наразі Берінчик відновлюється від важкого бою та відпочиває. Нещодавно Денис завітав на кулінарне шоу, повідомляє 24 канал.

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Реакція Берінчика

Олександр Шалев запросив до себе на шоу "Їжа Патруль" колишнього чемпіона світу Дениса Берінчика. До цього український блогер виклав тизер до випуску, де затролив "Танка".

Шалев підколов Берінчика, назвавши його Василем Ломаченком. Реакція Дениса була дуже емоційною.

Ти є******й н***й,

– сказав Берінчик.

Нещодавно Денис Берінчик переніс операцію. Під час бою проти Кейшона Девіса "Український Танк" пошкодив ніс.

Нагадаємо, що Денис Берінчик провів за свою кар'єру 20 поєдинків. Поразка Кейшону Девіса стала першою для боксера у професійному ринзі.