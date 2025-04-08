Проте IBF втрутилась у плани британця, зобов'язавши його захищати титул організації у бою проти Дерека Чісора. Френк Воррен, промоутер Дюбуа, висловився щодо бою проти ветерана хевівейту, повідомляє 24 канал.

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Воррен про бій Дюбуа – Чісора

Засновник Queensberry Promotions поділився думками стосовно можливого протистояння. Зокрема, Воррен пояснив, чому вони погодились на бій проти Дерека Чісори.

Френк Воррен заявив, що у Даніеля Дюбуа не було вибору. Якби вони б відмовились, то IBF позбавила б "Тріпл-Ді" чемпіонського титулу, що ставить під сумніви реванш проти Усика.

Якщо Чісора має ліцензію і пройде суворий перелік медичних тестів, які вимагає Британська боксерська комісія… Це включає всілякі обстеження, зокрема МРТ-сканування. Він пройде всі ці тести, і тоді буде вирішено, чи здатен він виходити на ринг,

– сказав Воррен для SecondsOut.

Нагадаємо, що Дерек Чісора востаннє бився в лютому 2025 року. Тоді досвідчений британець одностайним рішенням суддів здолав Отто Валліна, який представляє Швецію.

Раніше Дерек Чісора пояснив, чому Даніель Дюбуа битиметься проти нього. На думку ветерана хевівейту Олександр Усик зустрінеться із Джозефом Паркером, а не "Тріпл-Ді".