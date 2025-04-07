Ділліан Вайт поділився думками щодо бою Дюбуа – Чісора. Зокрема, британський боксер скептично висловився стосовно можливого поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Що сказав Вайт

Супертяж вважає, що бій між "Тріпл-Ді" та ветераном хевівейту не відбудеться. Вайт порадив Чісорі не битись проти Дюбуа, адже потім у Чісори можуть виникнути великі проблеми.

Якщо ж все-таки бій відбудеться, то Даніель Дюбуа переможе Дерека Чісору. На думку Ділліана Вайта, "Динаміт" знищить досвідченого британського боксера.

Ні, Дюбуа не збирається битися з Дереком Чісорою. Даніель уб'є Дерека. Він дійсно може померти. Я серйозно. Зараз для Дюбуа є більші та кращі бої, в яких він може взяти участь. Це просто бізнес. Дерек Чісора знаходиться в кінці цього списку. У верхній частині списку є кращі хлопці,

– сказав Вайт.

Нагадаємо, що Дерек Чісора нещодавно бився проти Отто Валліна. Британський боксер здолав шведського опонента одноголосним рішення суддів.

Раніше Дерек Чісора заговорив про завершення кар'єри у професійному ринзі. Ветеран хевівейту планує провести ювілейний бій та покинути бокс.