Річард Торрез висловився стосовно можливого реваншу Усик – Дюбуа. Відомий боксер назвав переможця протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Чи зможе Дюбуа здолати Усика

Річард Торрез наголосив, що у другому бою також переможе Олександр Усик. Проте американець вважає, що у Даніеля Дюбуа є шанси здолати українця, але, якщо британець буде працювати по корпусу.

Торрез пригадав перший поєдинок, зокрема, скандальний удар Дюбуа нижче пояса Усику. На думку боксера, британець завдав легального удару українському чемпіону.

Українець чудову пересувається в рингу, але якщо забрати у нього таку перевагу, тоді Дюбуа матиме досить непогані шанси на перемогу. Не можна просто так списувати Дюбуа, бо він має цей шанс панчера. Але я думаю, що Усик знову переможе,

– сказав Торрез.

Раніше відомий тренер Шейн Макгіган висловився щодо реваншу між Усиком та Дюбуа. На його думку, український чемпіон переможе британського боксера у другому поєдинку.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. У тому поєдинку український чемпіон здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.