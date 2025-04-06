Відомий американський боксер виділив помилку судді, яка допомогла Олександру Усику перемогти Даніеля Дюбуа, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT. Нагадаємо, що двобій відбувся у серпня 2023-го року, коли українець святкував звитягу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

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Джонс пригадав бій Усик – Дюбуа

На думку Роя Джонса, удар Дюбуа у п'ятому раунді був за усіма правилами боксу. Він впевнений, що Даніель не бив нижче пояса Усику.

Я не думаю, що удар був нижче пояса. Я вважаю це був класний і легальний удар,

– заявив Джонс

Такої ж думки дотримується сам Дюбуа та його команда. Цей момент додає інтриги реваншу, якщо сторони таки про нього домовляться. Наразі перемовини ще тривають. Друга зустріч бійців може відбутись, як в Ер-Ріяді, так і на "Вемблі".

Дюбуа вже заявив, що хоче вдруге побитись із непереможним українцем у липні цього 2025-го року. Також Даніель хоче провести бій проти Джозефа Паркера, з яким у нього є незакінчена справа. Боксери повинні були провести двобій у лютому поточного року, але за декілька днів до вечора боксу "Динаміт" захворів.