Однако IBF вмешалась в планы британца, обязав его защищать титул организации в бою против Дерека Чисора. Фрэнк Уоррен, промоутер Дюбуа, высказался относительно боя против ветерана хевивейта, сообщает 24 канал.

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Уоррен о бое Дюбуа – Чисора

Основатель Queensberry Promotions поделился мыслями относительно возможного противостояния. В частности, Уоррен объяснил, почему они согласились на бой против Дерека Чисоры.

Фрэнк Уоррен заявил, что у Даниэля Дюбуа не было выбора. Если бы они бы отказались, то IBF лишила бы "Трипл-Ди" чемпионского титула, что ставит под сомнения реванш против Усика.

Если Чисора имеет лицензию и пройдет строгий перечень медицинских тестов, которые требует Британская боксерская комиссия... Это включает всевозможные обследования, в частности МРТ-сканирование. Он пройдет все эти тесты, и тогда будет решено, способен ли он выходить на ринг,

– сказал Уоррен для SecondsOut.

Напомним, что Дерек Чисора последний раз дрался в феврале 2025 года. Тогда опытный британец единогласным решением судей одолел Отто Валлина, представляющего Швецию.

Ранее Дерек Чисора объяснил, почему Даниэль Дюбуа будет драться против него. По мнению ветерана хевивейта Александр Усик встретится с Джозефом Паркером, а не "Трипл-Ди".