Боксер, який повинен був битись в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі, потрапив у допінговий скандал

Вже 21 грудня 2024 року відбудеться довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Передуватиме цьому поєдинку цікавий андеркард, який може бути скороченим за кількістю боїв.

Один із боксерів андеркарду Усик – Ф'юрі потрапив у допінговий скандал. Мова йде про британця Денніса Макканна, який провалив тест на заборонені речовини в організмі. Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, інформує 24 Канал.

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Скандал перед реваншем Усик – Ф'юрі

Вже 21 грудня 23-річний боксер із Великої Британії повинен був провести двобій проти Пітера Макгрейла. Після позитивного тесту на допінг поєдинок Макканн – Макгрейл скасували.

Відповідні органи проводять розслідування, як заборонені речовини потрапили в організм боксера. Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що жодних додаткових коментарів щодо цього скандалу наразі не буде.

Хто такий Денніс Макканн? 23-річний боксер із Великої Британії, який влітку 2024-го року здобув титул чемпіона Європи у суперлегкій вазі. Також професійний боксер у березні цього року завоював чемпіонський титул Великої Британії та пояс чемпіона Співдружності (2022). За його спиною вже 16 перемог, 8 – нокаутом.

Не виключено, що Макгрейл вийде на ринг у суботу, 21 грудня. Його команда сподівається знайти нового суперника за декілька днів до вечора боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Натомість в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі точно відбудуться п'ять поєдинків. Серед них два бої українських боксерів.

Список боїв в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі:

Сергій Богачук (Україна) – Ішмаель Девіс (Велика Британія)

Мозес Ітаума (Велика Британія) – Демсі Маккін (Австралія)

Джонні Фішер (Велика Британія) – Девід Аллен (Велика Британія)

Ісаак Лоу (Велика Британія) – Лі Макгрегор (Велика Британія)

Даніель Лапін (Україна) – Ділан Колін (Франція)

Важливо! Уболівальники, які проживають в Україні, зможуть переглянути вечір боксу, на медіасервісі MEGOGO. Головна битва вечора боксу відбудеться вже після опівночі (на 22-ге грудня).