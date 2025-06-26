"Бронзовий бомбардувальник" раптово змінив тренера, якого раніше відправляв у нокаут

Американський боксер Деонтей Вайлдер вирішив внести корективи у свою підготовку до наступного бою. "Бронзовий бомбардувальник" попрощався зі своїм тренером.

Деонтей Вайлдер припинив співпрацю із Маліком Скоттом. Американський тренер періодично доєднувався до команди "Бронзового бомбардувальника" ще із 2014 року, а став повноцінним наставником боксера із 2020-го, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Вайлдер припинив співпрацю із тренером

Деонтей запевнив, що вони розійшлись без жодних конфліктів.

Ми брати і завжди ними будемо. Ми постійно розмовляємо, і між нами немає нічого поганого. Іноді все змінюється, і це був один із таких випадків,

– сказав Вайлдер.

Довідка. У березні 2014-го Вайлдер був суперником Маліка у професійному рингу. У тому бою сильнішим був Деонтей, який вже у першому раунді нокаутував свого майбутнього тренера. Це був бій за звання обов’язкового претендента WBC у важкій вазі.

Сам екстренер "Бронзового бомбардувальника" розповідав, що таку звістку Деонтей йому повідомив телефоном.

Нагадаємо, що вже 27 червня Вайлдер проведе бій проти Тайррелла Герндона із США. Це буде один із декількох запланованих поєдинків у 2025-му для Вайлдера. За спиною Вайлдера 48 боїв у професіоналах, у яких він здобув 43 перемоги (42 – нокаутом), зазнавши 4-х поразок. Ще один двобій закінчився нічиєю.