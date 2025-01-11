Експромоутер Кличка обрав зіркового суперника для Усика

Промоутер Том Леффлер розповів, кого із боксерів хотів би бачити наступним суперником Олександра Усика. Колишній промоутер Володимира Кличка зіштовхнув між собою двох екссуперників Тайсона Ф'юрі.

Вибір Тома Леффлера впав на колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Хоча колишній промоутер Володимира Кличка не применшив ажіотажу навколо можливого реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 Канал із посиланням на Worldboxingnews.

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Кого обрав у суперники Леффлер

Леффлер наголосив на нестабільності у виступах 39-річного американського супертяжа.

Реванш з Дюбуа – це хороший бій для Усика, але я б хотів побачити його протистояння з Деонтеєм Вайлдером. Вайлдер завжди показує видатні поєдинки, буває, що він нокаутує когось, а буває, що його,

– заявив промоутер.

Довідка. Деонтей Вайлдер провів на профі-рингу вже 48 боїв, у яких здобув 43 перемоги. Кількість нокаутів просто вражає – 42. Також у його пасиві 4 поразки та один поєдинок закінчився нічиєю (перша зустріч із Тайсоном Ф'юрі).

Цікаво, що досвідчений боксер із США має за своєю спиною цілу трилогію у протистоянні проти "Циганського короля". Перша зустріч закінчилась нічиєю. А от у двох наступних боях Вайлдер поступився Тайсону. Хоча остання звитяга Ф'юрі є доволі сумнівною, адже Деонтей показав дуже високий рівень боксу. У третій битві обидва боксери по два рази побували в нокдауні. А сам бій закінчився нокаутом для Вайлдера в 11-му раунді.

Натомість в Усика позитивна статистика зустрічей із британцем. Олександр двічі перемагав Тайсона – у травні та грудні 2024-го року.