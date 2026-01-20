Бій з Усиком відкладається: Вайлдер битиметься з колишнім суперником Кличка
- Деонтей Вайлдер битиметься у квітні 2026 року у Великій Британії.
- Бій з Олександром Усиком планується на кінець липня – початок серпня 2026 року.
Олександр Усик битиметься проти Деонтея Вайледра. Наразі тривають перемовини щодо бою між українським чемпіоном та американським боксером.
Проте з'явилася інформація, що Вайлдер проведе бій з іншим боксером перед протистоянням із Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Brunch Boxing.
З ким битиметься Вайлдер?
За наявною інформацією, наступний бій Вайлдера заплановано на квітень 2026 року та відбудеться у Великій Британії. Його суперником буде досвідчений боксер Дерек Чісора.
Про поєдинок Вайлдер – Чісора буде оголошено наступного тижня на пресконференції у Лондоні. Бій з Усиком залишається в планах, але відбудеться, ймовірно у кінці липня – на початку серпня цього року.
Раншіе американський боксер вже говорив про поєдинок з українським чемпіоном. Вайлдер розповів, як планує перемогти Усика.
Що Вайлдер сказав про бій з Усиком?
Деонтей в інтерв'ю Bloody Elbow назвав три якості, які домопожуть йому здолати Усика у поєдинку.
"Мої суперники можуть щось почути, передати далі та спробувати виправити певні моменти, тому я скажу в загальних рисах. У мене є швидкість, зріст і атлетизм – а це три якості, які дають мені перевагу", – сказав Вайлдер.
Що відомо про Вайлдера і Чісору?
Вайлдер за свою кар'єру кар'єру провів 49 поєдинків. За цей час він здобув 44 перемоги, зазнав 4 поразок, а також один бій завершився нічиєю.
Востаннє американський боксер бився у червні 2025 року. У тому бою він здолав Тайрелла Герндона.
Чісора також провів 49 боїв у професійному ринзі. Однак британський боксер здобув 36 перемог, зазнав 12 поразок, а один поєдинок завершився нічиєю.
У останньому бою він здолав Отто Валліна у лютому 2025 року.
Відзначимо, що Чісора бився з Віталієм Кличком, якому поступився у лютому 2012 року. Також британець програвав Усику у жовтні 2020 року.