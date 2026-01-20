Бій з Усиком відкладається: Вайлдер битиметься з колишнім суперником Кличка

Олександр Усик битиметься проти Деонтея Вайледра. Наразі тривають перемовини щодо бою між українським чемпіоном та американським боксером.

Проте з'явилася інформація, що Вайлдер проведе бій з іншим боксером перед протистоянням із Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Brunch Boxing.

Читайте також Авторитетне видання "забуло" Усика: українець пролетів повз престижної премії

З ким битиметься Вайлдер?

За наявною інформацією, наступний бій Вайлдера заплановано на квітень 2026 року та відбудеться у Великій Британії. Його суперником буде досвідчений боксер Дерек Чісора.

Про поєдинок Вайлдер – Чісора буде оголошено наступного тижня на пресконференції у Лондоні. Бій з Усиком залишається в планах, але відбудеться, ймовірно у кінці липня – на початку серпня цього року.

Раншіе американський боксер вже говорив про поєдинок з українським чемпіоном. Вайлдер розповів, як планує перемогти Усика.

Що Вайлдер сказав про бій з Усиком?

Деонтей в інтерв'ю Bloody Elbow назвав три якості, які домопожуть йому здолати Усика у поєдинку.

"Мої суперники можуть щось почути, передати далі та спробувати виправити певні моменти, тому я скажу в загальних рисах. У мене є швидкість, зріст і атлетизм – а це три якості, які дають мені перевагу", – сказав Вайлдер.

Що відомо про Вайлдера і Чісору?