Вайлдер поспілкувався з промоутером, який може організувати бій з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер підігрів інтерес до свого майбутнього поєдинку. Американський боксер побував на турнірі Contender Series (DWCS/Week 6), який відбувся в Лас-Вегасі.

Він завітав до арени UFC Apex, де поспілкувався з президентом UFC Дейною Вайтом, повідомляє 24 Канал. Його поява відбулася на тлі активних обговорень щодо можливого прощального бою українського боксера Олександра Усика.

"Останній танець" українського чемпіона

Після того, як у червні Усик офіційно звільнив свої чемпіонські пояси, після успішного захисту титулу в травневому поєдинку проти Ріко Верховена, його команда почала активно планувати так званий "Останній танець" (Last Dance) – прощальний бій перед завершенням кар'єри.

Саме Вайлдер наразі є пріоритетним варіантом для цього поєдинку. Проведення зустрічі планується на березень 2027 року в США. Для Усика цей бій має символічне значення: українець прагне закрити трилогію проти головних важковаговиків свого покоління після гучних перемог над Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Вайлдер на події у Лас-Вегасі: дивіться відео

Яку роль тут можуть відігравати Zuffa Boxing та Вайт

Головним та найвірогіднішим кандидатом на роль організатора цього шоу називають промоутерську компанію Zuffa Boxing.

Деонтей Вайлдер та Дейна Вайт: дивіться відео

Президент UFC Вайт уже давно заявляв про наміри масштабно увійти у світ професійного боксу, і право на організацію фінального акорду в кар'єрі Усика може стати для його нової компанії ідеальним супербоєм.