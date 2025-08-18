Ветеран боксу кумедно порівняв бій Паркер – Усик із дівчиною та чоловічим членом
- Дерек Чісора висловився про можливий бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером, порівнявши Паркера із "дівчиною, на яку не встає".
- Команда Усика попросила відтермінувати перемовини про бій через давню травму спини, а Френк Воррен заявив, що Усик намагається дати собі більше часу на прийняття рішення щодо майбутнього бою.
- Якщо Усик відмовиться від чемпіонського пояса WBO, за нього можуть побитись Джозеф Паркер та Мозес Ітаума.
Британський боксер Дерек Чісора висловився про можливий бій Олександра Усика проти Джозефа Паркера. Колишній суперник непереможного українця зробив цікаве порівняння.
41-річний британський боксер у цікавому порівнянні розповів, чому Олександр Усик не поспішає домовлятись про бій проти Джозефа Паркера. Новозеландець є обов'язковим претендентом по лінії WBO, пише 24 Канал із посиланням на IFL TV.
Що сказав Чісора про бій Усик – Паркер?
WBO раніше ще санкціонувала бій Усик – Паркер. У сторін боксерів є 30 днів, аби домовитись про поєдинок, інакше будуть оголошені промоутерські торги. Однак у команді Усика попросили відтермінувати перемовини через давню травму спини українця.
Джозеф Паркер – це один з тих боксерів... Як же мені пояснити? Знаєте, Паркер – це ніби дівчина, на яку не встає,
– сказав Чісора.
Відомий промоутер Френк Воррен заявив, що таким проханням Усик намагається дати собі більше часу на прийняття рішення щодо майбутнього бою. Олександр не поспішає із вибором суперника, адже попереду у нього прощальний бій на профі-рингу.
До слова. Джозеф Паркер провів на профі-рингу 39 боїв, у яких здобув 36 перемог (24 – нокаутом) при 3-х поразках. У середині лютого 2025 року новозеландець легко нокаутував у другому раунді Мартіна Баколе, який в останній момент замінив хворого Даніеля Дюбуа.
Також була інформація, хто може розіграти чемпіонський пояс WBO, якщо від нього свідомо відмовиться Усик. Спенсер Олівер розповів, що у такому випадку за вакантний титул можуть побитись Паркер та Мозес Ітаума, якому теж активно приписували протистояння проти непереможного українця.