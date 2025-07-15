На замітку Дюбуа: ветеран боксу розкрив секрет перемоги над Усиком

Олександр Усик вже приїхав у Лондон, де 19 липня проведе реванш проти Даніеля Дюбуа. Ветеран боксу Дерек Чісора висловив свою думку щодо другого бою Усика проти Дюбуа.

Колишній суперник Олександра Усика, якого українець повалив 31 жовтня 2020 року, дав свій прогноз на даний реванш на "Вемблі". Дерек Чісора розповів, яким потрібно бути Даніелю Дюбуа 19 липня, аби завдати дебютної поразки над Усиком, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Яку пораду дав Чісора для Дюбуа?

На думку 41-річного ветерана боксу, "Динаміту" потрібно бути на дві голови сильнішим за українського чемпіона.

Треба бути божевільнішим за нього. Треба хотіти перемоги більше. Треба йти туди, куди не хочеться. Якщо ти готовий це зробити, ти можеш виграти бій. Але якщо ти робиш це наполовину – тебе нокаутують,

– сказав Чісора.

Дерек також висловився про те, чи вийде Дюбуа швидко закінчити реванш на свою користь.

"Ми говоримо "швидко", але Олександр скаже: "Я теж хочу швидко»". Тож подивимося, що буде. Субота. "Вемблі". З нетерпінням чекаю", – додав Дерек.

Довідка. Усик переміг Чісору в останній день жовтня 2020-го за одноголосним рішенням суддів: 117-112 та 115-113 (двічі). Олександр забрав пояс чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental у важкій вазі, який вперше захищав Дерек.

Нагадаємо, що обидва боксери були у топ-3 бажаних суперників Чісори для його прощального бою.

Перший бій між Усиком і Дюбуа закінчився перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді. Також по ходу 5-го раунду поєдинку у польському Вроцлаві Даніель завдав Олександру удару у пах, після якого український чемпіон опинився на канвасі. Українець вже прибув у Лондон, де прямо на вулицях шукав "Динаміта".