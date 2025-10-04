Ветеран боксу Дерек Чісора розповів, як можна здолати Олександра Усика. Британець заявив, що існує лише один секрет успіху, аби зупинити непереможного українського боксера.

40-річний боксер із Великої Британії пригадав у своєму коментарі війну в Україні проти Росії. Дерек Чісора запевнив, що Олександр Усик завжди готовий до війни, передає 24 Канал із посиланням на The Sun.

Цікаво Легенда боксу обрав єдиного боксера, який міг би перемогти обох братів Кличків

Як можна перемогти Усика за версією Чісори?

Тому колишній суперник українського чемпіона розповів, яким потрібно стати, аби зупинити Усика.

Коли Усик не має боїв, він сидить у вітальні і слухає, як над його домом пролітають ракети. Цей мужик завжди готовий до війни. Як його здолати? Єдиний варіант перемогти Усика – це стати більш божевільним, ніж сам Олександр. Саме так ви може його здолати,

– заявив Чісора.

Нагадаємо, що Усик продовжує бути непереможним – 24 переможні бої поспіль. WBO пішла на зустріч Олександру та перенесла перемовини щодо бою з Джозефом Паркером. Натомість новозеландцю призначили двобій проти Фабіо Вордлі. На кону їх очної битви стоятиме право побитись із українцем.

Раніше Алексіс Деметріадес, тренер Чісори, теж розповідав свою версію успіху над Усиком в інтерв'ю Boxing King Media.

"Такі боксери, як Усик, мають стрибаючий стиль і латеральний рух, як в аматорському боксі. Він провів 300-400 боїв. Ти не поб’єш його, намагаючись перебоксувати його. Ти можеш побити його, затягнувши в бійку, змусивши його стати на задню ногу. Але це потрібно робити безпечно. Потрібно скорочувати дистанцію безпечно. Джошуа не зміг цього зробити, Ф’юрі теж, а Чісора зміг", – заявляв наставник Дерека.

Останні новини про Дерека Чісору?