Ветеран бокса Дерек Чисора рассказал, как можно одолеть Александра Усика. Британец заявил, что существует лишь один секрет успеха, чтобы остановить непобедимого украинского боксера.

40-летний боксер из Великобритании вспомнил в своем комментарии войну в Украине против России. Дерек Чисора заверил, что Александр Усик всегда готов к войне, передает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Как можно победить Усика по версии Чисоры?

Поэтому бывший соперник украинского чемпиона рассказал, каким нужно стать, чтобы остановить Усика.

Когда Усик не имеет боев, он сидит в гостиной и слушает, как над его домом пролетают ракеты. Этот мужик всегда готов к войне. Как его одолеть? Единственный вариант победить Усика – это стать более сумасшедшим, чем сам Александр. Именно так вы может его одолеть,

– заявил Чисора.

Напомним, что Усик продолжает быть непобедимым – 24 победных боя подряд. WBO пошла на встречу Александру и перенесла переговоры о бое с Джозефом Паркером. Зато новозеландцу назначили поединок против Фабио Уордли. На кону их очной битвы будет стоять право побиться с украинцем.

Ранее Алексис Деметриадес, тренер Чисоры, тоже рассказывал свою версию успеха над Усиком в интервью Boxing King Media.

"Такие боксеры, как Усик, имеют прыгающий стиль и латеральное движение, как в любительском боксе. Он провел 300-400 боев. Ты не побьешь его, пытаясь перебоксировать его. Ты можешь побить его, затянув в драку, заставив его стать на заднюю ногу. Но это нужно делать безопасно. Нужно сокращать дистанцию безопасно. Джошуа не смог этого сделать, Фьюри тоже, а Чисора смог", – заявлял наставник Дерека.

