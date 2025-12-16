"Усик у боксі – це неправильно": Чісора висунув звинувачення українцю
- Дерек Чісора вважає, що Олександр Усик неправильно утримує всі титули у надважкій вазі, і пропонує віддати частину поясів.
- Усик пояснив, що відмовився від титулу WBO через відсутність інтересу до бою з Фабіо Вордлі, але зацікавлений у поєдинку з Деонтеєм Вайлдером.
Олександр Усик один з найвидатніших боксерів в історії. Особистість українського чемпіона активно обговорюють у спортивній спільноті.
Зокрема, Дерек Чісора поділився думками про кар'єру Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал DukeBox.
Читайте також Відомий промоутер назвав причину, чому Вайлдеру не треба битися з Усиком
Що сказав Чісора про кар'єру Усика?
Британський боксер наголосив, що він чув про те, що зараз Усик перебуває в Дубаї та їсть багато солодкого та насолоджується життям. Чісора вважає, що український чемпіон робить неправильно, утримуючи усі титули у надважкій вазі.
Те, що робить Олександр Усик у боксі, – це неправильно. Я поясню чому. Ти не можеш утримувати всі пояси. Якщо ти не хочеш битися за всі титули, просто віддай ще кілька і залиш собі один,
– висловився Дерек.
Також Чісора відповів на питання, чи бився б він за один із чемпіонських титулів, який може звільнити Усик.
"Так, але потрібно розуміти, що жоден промоутер не викладе 20 мільйонів для Олександра, щоб він приїхав і побився. Тому що вони знають, що він виграє бій. Ось наскільки він хороший. Ми дали йому Джошуа – він побив його двічі. Двічі Ф’юрі, двічі Даніеля Дюбуа", – резюмував боксер.
Нагадаємо, що нещодавно Усик відмовився від титулу WBO, який перейшов до Фабіо Вордлі. Пізніше українець пояснив, чому звільнив чемпіонський пояс.
Чому Усик відмовився від титулу WBO?
В інтерв'ю Boxing King Media Усик пояснив, що є спорт, і є бізнес. Український боксер наголосив, що йому нецікаво битися про Вордлі.
"Якщо б виграв Паркер, для мене це було б цікаво. Виграв Вордлі – для мене це не цікаво. Кажу як є. Добре, забирайте пояс, боксуйте, можливо, пізніше ми поб’ємося разом у великому поєдинку. Я думаю так", – сказав Усик.
Нагадаємо, що Усик визначився з наступним суперником. Український "Король хевівейту" висловив бажання битися проти Деонтея Вайлдера.
Що відомо про наступний бій Усика?
Як пишуть ЗМІ, бій Усик – Вайлдер може відбутися у першій половині наступного року. Серед потенційних місць проведення поєдинку – США або Саудівська Аравія.
Окрім того, український боксер попросив у WBC дозволити захист титулу у бою з американцем. Організація надала дозвіл українському боксеру захищати чемпіонський пояс.
Раніше Усик розповів, у чому полягає небезпека від Вайлдера. Український чемпіон наголосив на сильних сторонах американського боксера.